Тамбов, 2 апреля, 2020, 20:21 — ИА Регнум. Минсельхоз России увеличил для Тамбовской области лимит объема субсидий на льготное краткосрочное кредитование на развитие растениеводства и малых форм хозяйствования, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. В целом регион получит на 22,8 млн рублей больше ранее запланированного.

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Минсельхоз России в целях своевременного и бесперебойного проведения посевной кампании и весенних полевых работ увеличил для регионов на 10% годовой лимит объема субсидий на льготное краткосрочное кредитование по направлению «растениеводство». Кроме того, увеличен лимит субсидий по направлению «малые формы хозяйствования». Так, в Тамбовской области увеличение по направлению «растениеводство» составило 21,3 млн рублей. На развитие малых форм хозяйствования региону дополнительно выделено 1,5 млн рублей.

На сегодняшний день на Тамбовщине активно реализуется механизм льготного кредитования. По состоянию на 25 марта, региону Минсельхозом России одобрено 192 заявки по льготным краткосрочным кредитам и 42 заявки по льготным инвестиционным кредитам. Наличие доступных кредитов является основным инструментом развития агропромышленного комплекса. Эксперты считают, что эффективная реализация механизма кредитования возможна только при достаточности лимитов, а также обеспечении своевременности выплат льготных кредитов.

По словам специалистов, в Тамбовской области отлажен механизм оперативного взаимодействия банков с заемщиками и региональным ведомством сельского хозяйства по всем вопросам кредитования сферы.