Ярославль, 2 апреля, 2020, 19:55 — ИА Регнум. В Ярославле закрывается доступ ко всем детским площадкам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города. Решение принял мэр Владимир Волков, оно озвучено в социальных сетях на личных страничках градоначальника. Принятое решение подается как мера профилактики распространения коронавируса.

Мэрия Ярославля Детская площадка в Ярославле

«Мамы с детьми, надо отдать должное, в основном стараются соблюдать меры предосторожности и не гуляют в общественных местах, но мы наблюдаем, как молодые люди собираются на детских площадках. Только что президент России Владимир Путин обратился к жителям и сообщил, что пик развития эпидемии еще не пройден: «Когда мы понимаем сложность ситуации, мы сможем снизить риски». Нерабочие дни президент продлил до конца апреля. Ещё раз обращаюсь ко всем ярославцам, продолжаем соблюдать режим нерабочих дней, не выходим на улицы, проводим время с семьёй и детьми дома», — заявил мэр Ярославля.

По распоряжению городских властей управляющие компании должны огородить детские площадки сигнальной лентой, таким образом перекрыв к ним доступ. Ранее по решению мэрии в Ярославле были закрыты муниципальные парки. Они не работают с 28 марта.