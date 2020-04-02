Москва, 2 апреля, 2020, 19:37 — ИА Регнум. Власти Москвы пока что не намерены вводить систему пропусков. Об этом заявил в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Mos.ru Сергей Собянин

«К этому вопросу мы вернемся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима», — написал Собянин.

Он выразил надежду на то, что «в итоге не произойдет ни того, ни другого».

Собянин также выразил признательность жителям столицы, оставшимся дома.