Москва, 3 апреля, 2020, 04:17 — ИА Регнум. Попытка Саудовской Аравии продавить ситуацию на мировом рынке нефти в свою пользу, создав для остальных участников «невыносимые условия», обернется крахом для самой Саудовской Аравии. Почему ценовая атака саудитов не сможет выбить с рынка российскую нефть в долгосрочной перспективе, рассказывает автор ИА REGNUMВладимир Васильев.

Verslas.lrytas.lt Добыча нефти в Саудовской Аравии

Проблема для Саудовской Аравии не в низких ценах на нефть как таковых, которые, как известно, могут оставаться для нее рентабельными даже на уровне 10 долларов за баррель. Но одним лишь производством нефти анализ не может ограничиваться, есть ведь и такой показатель, как обеспеченность всем необходимым, те же бюджетные расходы. А вот тут у саудитов все может быть гладко с бюджетом, только если цена за баррель не опустится ниже 55 долларов.

Всякие же попытки отменить те или иные расходы, что в сфере обороны, что в других секторах экономики, могут оказаться критичными для стабильности государства. Если саудовский план состоял в попытке припугнуть Россию, то здесь произошла явная «неувязка», ведь накопленные резервы позволяют России продержаться гораздо дольше. Кроме низкой себестоимости нефти, российский бюджет обеспечен достаточными объемами ФНБ.

Читайте подробности в статье Владимира Васильева «Саудовская Аравия уверенно идёт к своему краху».