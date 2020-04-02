Фейки усиливают риски: так каким должен быть канал информации о COVID-19?
Москва, 3 апреля, 2020, 02:53 — ИА Регнум. Шквал субъективности, накрывший информационное пространство в связи с коронавирусной эпидемией, опасен сам по себе. О том, насколько важно именно сейчас сконцентрировать информационный поток, сделав его максимально отражающим объективную информацию, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАндрей Маленький.
Субъективность хороша, если она знает свои границы. Широко развернувшееся личное мнение «я так считаю» в ситуации, подобной нынешней пандемии, зачастую становится причиной неадекватного поведения, а значит — новых заражений и смертей. Итальянская ситуация показала это в полной мере. Вывод отсюда напрашивается сам собой: кроме борьбы с явной ложью, стоит также приглушить поток домыслов и безответственных дилетантских разглагольствований.
Причем канал официального информирования должен быть поставлен так, чтобы ни при каких условиях не заглушаться любыми другими. Тогда будет поставлен относительно надежный заслон как от паники, так и от наплевательского пренебрежения рекомендациями по борьбе с распространением вируса.
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