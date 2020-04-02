Москва, 3 апреля, 2020, 02:53 — ИА Регнум. Шквал субъективности, накрывший информационное пространство в связи с коронавирусной эпидемией, опасен сам по себе. О том, насколько важно именно сейчас сконцентрировать информационный поток, сделав его максимально отражающим объективную информацию, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАндрей Маленький.

Gov.cn Премьер-министр КНР Ли Кэцян проверяет работу по борьбе с эпидемией в Ухане

Субъективность хороша, если она знает свои границы. Широко развернувшееся личное мнение «я так считаю» в ситуации, подобной нынешней пандемии, зачастую становится причиной неадекватного поведения, а значит — новых заражений и смертей. Итальянская ситуация показала это в полной мере. Вывод отсюда напрашивается сам собой: кроме борьбы с явной ложью, стоит также приглушить поток домыслов и безответственных дилетантских разглагольствований.

Причем канал официального информирования должен быть поставлен так, чтобы ни при каких условиях не заглушаться любыми другими. Тогда будет поставлен относительно надежный заслон как от паники, так и от наплевательского пренебрежения рекомендациями по борьбе с распространением вируса.

Читайте статью Андрея Маленького «Война против коронавируса: кто в России главнокомандующий и почему?».