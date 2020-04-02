Москва, 3 апреля, 2020, 00:27 — ИА Регнум. Вопросы перед экономиками стран, поставленные вспышкой коронавируса, не исчерпываются сферами медтехники, медикаментов и товаров первой необходимости. Какие проблемы появились перед сельским хозяйством европейских стран и в чем преимущества, продемонстрированные Россией, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Пшеница

Сельское хозяйство — это отрасль экономики, в которой без планирования на относительно долгое время вперед просто не обойтись. Да и остановок в своем рабочем процессе сельское хозяйство не любит, все-таки речь о живых организмах. Таким образом, ситуация с коронавирусом, вызвавшая почти полную остановку во многих других отраслях экономики, для агропрома ставит особые задачи. В некоторых странах, где бесперебойная работа агропрома зависит от сезонных работников, руководство не на шутку встревожено.

Один из ярких примеров — Франция, где закрытие границ между государствами Евросоюза может привести к нехватке 200 000 работников. Другие по старинке продолжают надеяться на восстановление внешних рынков сбыта, которого, скорее всего, в ближайшие годы ожидать не приходится. На этом фоне не может не радовать тот факт, что Россия «вовремя поссорилась» с внешними поставщиками продовольствия и за последние годы успела восстановить свое сельское хозяйство.

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Коронавирус проверяет продовольственную безопасность России и Польши».