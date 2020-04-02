Кострома, 2 апреля, 2020, 18:38 — ИА Регнум. В Окружной больнице Костромского округа №2 скончалась 70-летняя пациентка с подозрением на COVID-19. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщили в оперативном штабе по профилактике распространения коронавируса в Костромской области.

В медучреждение жительницу областного центра госпитализировали 30 марта, после поездки в другой регион. Результаты биологического материала пациентки были отправлены в Москву для изучения. На данный момент они неизвестны.

Точная причина смерти костромички будет установлена после вскрытия. Сообщается, что пенсионерка страдала гипертонией и ишемической болезнью сердца. У шестерых человек, контактировавших с женщиной, первичный тест на коронавирус показал положительный результат. Двое из них изолированы в окружную больницу №2.

В Костромской области подтверждено 2 случая заболевания COVID-19. По данным на 1 апреля, на коронавирус в регионе обследовали 779 человек, на карантине находятся 755 человек.