Кострома, 2 апреля, 2020, 18:09 — ИА Регнум. Осенние выборы в Костромской области могут быть перенесены на более поздний срок. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM костромской политолог Николай Сорокин.

Наталья Диева ИА REGNUM

«Глядя на чрезвычайщину, которая сейчас происходит в России и в Костромской области, я не уверен, что они вообще состоятся. Не исключаю, что в ситуации надвигающейся экономической катастрофы, последующего за ней социального взрыва и падения и без того снижающихся рейтингов «Единой России» государство постарается осенние выборы куда-то перенести».

Сильнее всего на отношении костромичей к власти могут отразиться экономические последствия пандемии коронавируса, считает эксперт.

«Социально-экономическая ситуация может повлиять на результаты выборов коренным образом. Если государство не предпримет экстренных мер по защите малого и среднего бизнеса, то предприятия начнут массово разоряться. Это приведет к росту напряженности в обществе, и тогда у партии власти останется совсем немного сторонников. Политикам, которые пойдут на выборы при поддержке «Единой России», будет сложно. А проиграть партия власти, вероятно, не захочет. Весенние муниципальные выборы в Кадыйском районе уже перенесли на неопределенный срок. На мой взгляд, нельзя исключать, что и осенние выборы также будут перенесены».

Николай Сорокин полагает, что ограничительные меры, связанные с пандемией COVID-19, вероятно, не изменят отношения костромичей к главе региона Сергею Ситникову.

«Думаю, что деятельность администрации области на политическую ситуацию на данном этапе не повлияет. Аналогичные действия сейчас предпринимаются в большинстве российских регионов, здесь мы ни от кого принципиально не отличаемся».