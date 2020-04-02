Москва, 2 апреля, 2020, 18:01 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о мерах по санитарно-эпидемиологическому благополучию населения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Указ подписан сегодня, 2 апреля, после обращения Владимира Путина к нации.

Kremlin.ru Владимир Путин

Среди введенных президентом мер — продление нерабочих дней с 4 по 30 апреля.

«Установить с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — сказано в указе президента.

Напомним, что данная мера должна способствовать предотвращению распространения коронавирусной инфекции.