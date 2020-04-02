Москва, 2 апреля, 2020, 17:50 — ИА Регнум. Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова. На должность врио главы региона назначен Александр Цыбульский, до сих пор возглавлявший Ненецкий автономный округ. Об этом сообщает сайт Кремля.

Kremlin.ru Александр Цыбульский

«Принять отставку губернатора Архангельской области Орлова И. А. по собственному желанию. Назначить Цыбульского Александра Витальевича временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области, приняв его отставку с должности губернатора Ненецкого автономного округа по собственному желанию», — говорится в указе президента.

Напомним, Цыбульский был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа в сентябре 2017 года. С 1 октября 2018 года избран губернатором округа.

Александр Цыбульский прошел обучение на первом потоке Высшей школы государственного управления, так называемой «школы губернаторов».

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня об отставке заявили архангельский губернатор Игорь Орлов и глава Коми Сергей Гапликов.