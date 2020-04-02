Сыктывкар, 2 апреля, 2020, 17:19 — ИА Регнум. Глава республики Коми подал в отставку. Об этом он заявил в своем видеоблоге.

Kremlin.ru Сергей Гапликов

«Я принял решение сложить с себя полномочия главы республики Коми. Мое обращение было направлено сегодня президенту Российской Федерации. Это мое решение, оно было принято после долгих и серьезных рассуждений и считаю его единственно верным», — заявил Сергей Гапликов.

Как сообщало ИА REGNUM, о своем решении уйти в отставку заявил также губернатор Архангельской области Игорь Орлов.