Москва, 2 апреля, 2020, 17:55 — ИА Регнум. Для граждан и предпринимателей начала действовать телефонная линия помощи. Мера поддержки населения и бизнеса была организована Федеральной нотариальной палатой.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Телефон

Теперь получить консультацию, которая входит в компетенцию нотариусов, можно не покидая собственной квартиры. На все профильные вопросы ответят по телефону горячей линии 8−800−250−01−33. Звонки по территории России будут бесплатными.

Телефонная линия была организована в связи с карантинными мерами, вызванными распространением коронавирусной инфекции в России. Отвечать на вопросы граждан будут нотариусы. Причём работать они будут, как и положено, в удалённом режиме.

«В силу закона российский нотариат выполняет социально значимую функцию по обеспечению граждан квалифицированной юридической помощью, право на которую закреплено в Конституции РФ. Этот сервис по дистанционной правовой помощи населению в условиях, когда возможность личного визита в нотариальную контору ограничена, нужен для безопасности и стабильности гражданского оборота, чтобы помочь защите прав и законных интересов граждан и бизнеса в этот непростой период», — заявил президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.