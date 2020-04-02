Санкт-Петербург, 2 апреля, 2020, 16:49 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге с пятницы, 3 апреля, как минимум на трое суток временно приостанавливается работа еще 21 автобусного маршрута. В городском комитете по транспорту объясняют это снижением пассажиропотока до минимумам в условиях режима самоизоляции в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Дарья Драй ИА REGNUM Общественный траспорт

Ранее уже были отменены несколько десятков маршрутов наземного транспорта, на оставшихся увеличен интервал движения, работа наземного транспорта завершается теперь в 23 часа.

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Теперь под временную отмену попали маршруты автобусов №№ 1Кр, 1Л, 25А, 32, 48, 55, 62, 64, 64А, 70, 71, 110, 117, 163, 166, 310, 347, 349, 352, 485, 567.

«Пассажиропоток данных маршрутов в течение всего дня на этой неделе составлял в среднем 59 человек. В автобусе за рейс проезжали 1−2 человека, несколькими маршрутами пассажиры не пользовались вовсе», — заявили чиновники комтранса.

Напомним, метро в Петербурге также стало закрываться раньше обычного, уже к 22 часам на вход. Интервалы между поездами увеличены.