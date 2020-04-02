Ростов, Ярославская область, 2 апреля, 2020, 16:48 — ИА Регнум. Больница в поселке Петровск Ярославской области не будет закрыта на постоянной основе, ее работа приостановлена в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на руководство Ростовской ЦРБ. В соответствии с приказом областного департамента здравоохранения плановая амбулаторная медицинская помощь приостановлена во всех поликлиниках региона, под данный нормативный акт подпадает и закрытие отделения в Петровске, говорят в Ростовской ЦРБ.

Больница в Петровске

«Чтобы максимально разделить потоки граждан при оказании медицинской помощи, было принято решение перенести экстренную госпитализацию в ростовское подразделение. Это позволит зарезервировать медицинские кадры на случай ухудшения эпидемиологической обстановки и разграничить пациентов в этой ситуации. Весь медперсонал остается при своих местах, никакого сокращения не произошло, больница продолжит свою работу в плановом режиме, как только улучшится эпидемиологическая ситуация», — говорит главный врач Ростовской ЦРБ Наталья Овечкина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Петровска обратились к руководству районной больницы с открытым письмом, обращая внимание, что медицинская помощь в поселке и еще 156 населенных пунктах будет затруднена. Районные власти обещают для этих целей использовать мобильный фельдшерско-акушерский пункт.

«В связи с приостановкой плановой амбулаторной помощи прорабатывается вопрос об использовании мобильного ФАПа для оказания медпомощи населению проживающему на территории поселений Ростовского муниципального района», — заявил глава Ростовского района Сергей Шокин.

Объявление на дверях больницы

При этом сами жители Петровска в своем письме также говорят об эпидемии коронавируса, считая, что закрытие отделения усложнит ситуацию с COVID-19.

«Население не хочет и не будет мириться с закрытием части служб Петровской больницы. Решением о закрытии отделения и приемного покоя вы провоцируйте стресс у людей, а нам, наоборот, нужна поддержка во время эпидемии со стороны наших медиков» — говорится в обращении.

О том, что следят за ситуацией, заявили в региональном отделении «Единой России». Здесь сообщили, что приказ Депздрава, который касается больницы в Петровске, будет отменен после «нормализации эпидемобстановки».