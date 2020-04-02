Архангельск, 2 апреля, 2020, 16:48 — ИА Регнум. Губернатор Архангельской области подал в отставку. Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отставка

«По результатам больших социологических исследований, которые провели крупные компании, сегодня понятно, что мне необходимо обратиться к президенту Российской Федерации для того, чтобы он принял решение о том, кто будет готовить наш регион к предстоящим выборам губернатора, и на основании этого я написал заявление об отставке», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Игорь Орлов несмотря на низкие рейтинги заявил о намерении принять участие в в губернаторских выборах осенью 2020 года. «Я не вижу оснований, чтобы отказаться и не участвовать в выборах 2020 года», — заявлял он.

Игорь Орлов руководит Архангельской областью с февраля 2012 года. 13 сентября 2015 года состоялись выборы губернатора, на которых Орлов с результатом 53,25% голосов одержал победу в первом туре.

В 2019 году в рейтинге доверия губернаторам Орлов занял последнее место. Его отставки неоднократно требовали местные жители. Основная причина конфликта власти и населения — история со строительством полигона для московских отходов на станции Шиес. Правительство Орлова признало проект приоритетным, несмотря на отсутствие экспертиз и протесты населения.