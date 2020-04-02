Калуга, 2 апреля, 2020, 17:44 — ИА Регнум. В Калуге предприятие ООО «Русхим» с 15-летним опытом по разработке и выпуску дезинфицирующих средств в условиях угрозы коронавирусной инфекции, активно наращивает производственные мощности, сообщает 2 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Предприятие ООО «Русхим» в условиях угрозы коронавирусной инфекции наращивает производственные мощности

Разработка новых антисептических средств проводится совместно с ведущими отечественными научно-исследовательскими институтами. Продукция соответствует стандартам качества. Дезинфицирующие средства «Септол», «Септолен», «ДезТаб», «Бактол-окси», «Премиум», «Бактол форте», «Фрибак» удачно прошли испытания на активность в отношении штамма микобактерий ТЕРРА (M TERRAE).

Врио губернатора области Владислав Шапша посетил производство, где ознакомился с технологией выпуска дезинфицирующих средств. По информации руководства ООО «Русхим», компания готова обеспечить антисептиками потребности Калуги и области в обработке общественных пространств, транспорта и жилых домов.