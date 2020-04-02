Новошахтинск, Ростовская область, 2 апреля, 2020, 16:16 — ИА Регнум. В Новошахтинске Ростовской области 1 апреля 2020 года был зарегистрирован один случай заражения коронавирусной инфекцией. Информация об этом размещена на сайте администрации муниципалитета, однако в Роспотребнадзоре и донском правительстве данных не было, передаёт ИА REGNUM.

Скриншот с сайта www.novoshakhtinsk.org Первый случай COVID-19 в Новошахтинске

«В городе Новошахтинске 1 апреля 2020 года зарегистрирован один случай заболевания коронавирусной инфекцией. Житель Новошахтинска, прибывший из Москвы, по прибытию обратился к медицинскому работнику. Пациент в день обращения госпитализирован в инфекционное отделение, состояние пациента в настоящее время удовлетворительное. Принимаются все необходимые противоэпидемические мероприятия, меры по его лечению», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области выявлено девять случаев заражения коронавирусной инфекцией. О заболевших COVID-19 стало известно 25 марта (один человек), 27 марта (один человек), 31 марта (три случая), 2 апреля (четыре случая). На Дону 1 апреля о новых заразившихся коронавирусом данных не поступало.