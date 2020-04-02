Петрозаводск, 2 апреля, 2020, 15:21 — ИА Регнум. Отбывающие срок наказания в Карелии осужденные за сутки производят до 40 тысяч защитных масок. Об этом 2 апреля завил министр экономического развития и промышленности Республики Карелия Олег Ермолаев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Медицинские маски

По его словам, администрации республики удалось договориться с УФСИН по Карелии о производстве медицинских масок на базе исправительных учреждений региона.

«Каждые сутки там выпускается 40 тысяч масок», — заявил Еромолаев.

В свою очередь глава администрации республики Артур Парфенчиков отметил, что Карелия на сегодня является одним из лидеров по стимулированию производств исправительных учреждений.

«Заключенные должны работать, в том числе для того чтобы помогать своим семьям, платить алименты, возмещать причинённый ущерб потерпевшим», — подчеркнул глава Карелии, в прошлом руководивший Федеральной службой судебных приставов.

Также Парфенчиков указал, что республика стала одной из первых регионов в стране, где налажено производство столь необходимых в условиях пандемии коронавируса медицинских масок.

«Нормальные маски, на два часа сходить в магазин вполне выдержат», — заверил он.

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