Санкт-Петербург, 2 апреля, 2020, 14:53 — ИА Регнум. Две недели петербургского карантина ожидают прибывших сегодня из Дохи (Катар) граждан России. Среди них — не только жители петербургского региона, но и других субъектов РФ. Об этом сообщили в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Чемоданы в аэропорту «Пулково»

Самолет с туристами приземлился в аэропорту «Пулково» 2 апреля, на борту было 128 туристов, из них 61 житель Петербурга, 11 — Ленобласти, 56 человек из других регионов.

«Они не могли ранее вернуться на родину в связи с закрытием границ и сложной эпидемической обстановкой в мире», — объяснили власти.

Теперь же, согласно постановлению Главного санитарного врача РФ, все въехавшие из-за рубежа обязаны находиться в изоляции 14 календарных дней со дня прибытия в страну. Туристов предупредили об ответственности за несоблюдение мер против распространения коронавируса.

И если петербуржцев и жителей Ленобласти на автобусах развезли по домам, то «все иногородние пассажиры были направлены в обсервацию».

Напомним, оберватор для таких лиц оборудован в здании пансионата «Заря» в Курортном районе Санкт-Петербурга.

«В условиях закрытия границ и прекращения авиасообщения в мире правительство РФ организует вывоз с территории иностранных государств российских граждан, изъявивших желание вернуться в Россию», — напомнили в Смольном.

Как сообщало ИА REGNUM, сотни петербуржцев, москвичей и жителей других городов вынуждены были несколько суток жить в аэропорту Катара, прибыв туда из других стран азиатского региона и не имея возможности вернуться в Россию, так как доступ через границу РФ был ограничен из-за коронавируса.

Пассажиры уже оповестили в соцсетях, что в итоге их усадили на два рейса — до Петербурга и до Москвы, однако всё это происходило в состоянии такой неразберихи, что на петербургском рейсе оказались москвичи и наоборот, разделились даже семьи.