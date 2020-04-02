Минск, 2 апреля, 2020, 14:40 — ИА Регнум. Тендер на импорт российской нефти и выбор поставщиков будет проводить официальный Минск, а не чиновник из Минэнерго РФ. Об этом сегодня, 2 апреля в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир» заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

President.gov.by Интервью Президента Белоруссии Александра Лукашенко представительству межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси. 2 апреля 2020

По словам белорусского лидера, в прежние годы в Кремле «настаивали: мол, идите с компаниями договаривайтесь и поставляйте», а недавно изменили свой подход. Лукашенко рассказал: «Что они сделали сейчас, когда жареный петух клюнул? Нет, сейчас мы будем определять, какие компании вам будут поставлять нефть».

Лукашенко считает неприемлемой ситуацию, когда в России решают, кто будет экспортировать российскую нефть. «Кого там, в Минэкономики России определят, те и будут поставлять. Это что, нормально?», — задал он вопрос главе гостелеканала.

Белорусский лидер рассказал о полемике с российской стороной: «Почему вы должны определять? Мы деньги платим, мы проведем тендер».

Лукашенко также поведал, как ходатайствовал перед российским руководством за бизнесмена Михаила Гуцериева, у которого масштабный бизнес не только в России. Гуцериев согласился поставлять российскую нефть в Белоруссию в условиях, когда крупные российские компании без контрактов с Минском не смогли этого делать с начала 2020 года.

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Лукашенко сообщил, что Гуцериева за поставки нефти в Белоруссию начали «гнобить», завели два уголовных дела в России и бизнесмен пожаловался руководителю постсоветской республики. Жалоба стала поводом для разговора белорусского лидера с Владимиром Путиным.

«Гуцериев мне позвонил, сказал: Александр Григорьевич, не спорьте, если уже так, я согласен. Но у нас же совесть есть. Он же один работал, на страх и риск. Два уголовных дела за это время против него там завели. Я напрямую с Путиным вынужден был общаться на эту тему. Его начали гнобить. Сейчас его выкинули и говорят: нет, будут поставлять «Лукойл», «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и прочие», — поведал Лукашенко.

Он также сообщил, что несмотря на то, что с Россией «вроде по нефти договорились», официальный Минск не отказался от переплат за «альтернативную» нефть. В частности, Лукашенко сказал: «Мы альтернативные прорабатываем источники, пробуем с Балтики и Черного моря, как я говорил (в процентном соотношении, — прим. ИА REGNUM) 30 на 30 и 40 в России».

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