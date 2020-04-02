Ярославль, 2 апреля, 2020, 14:34 — ИА Регнум. В Ярославском районе уже летом этого года будет сдан новый модульный детский сад на 120 мест. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Yarregion.ru Строительство детского сада в Ивняках

Проект реализует компания «Росинжиниринг» за счет собственных средств без привлечения финансирования из областного бюджета.

«Еще в конце прошлого года договорился с «Росинжинирингом» о строительстве в области модульных дошкольных учреждений. Первый такой объект решили разместить в поселке Ивняки Ярославского района. Здание станет дополнительным корпусом уже существующего садика на улице Центральной. Если результат эксперимента всех устроит, продолжим подобную практику уже на коммерческой основе», — рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Сейчас на объекте ведутся отделочные работы. На первом этаже будут размещаться группы для детей младшего возраста, на втором — для старших. Питание будут доставлять из соседнего корпуса.

За счет средств Ярославского района будет проведено благоустройство прилегающей территории: озеленение и установка малых архитектурных форм.