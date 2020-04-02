Кострома, 2 апреля, 2020, 14:26 — ИА Регнум. Отделы ЗАГС Костромской области приостанавливают регистрацию заключения и расторжения брака до 1 июня 2020 года — сообщает Управление записи актов гражданского состояния Костромской области. Это сделано ради профилактики распространения коронавирусной инфекции на территории региона.

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«В исключительных случаях прием заявлений все равно будет, например, если есть угроза жизни человека. Конкретного перечня рекомендаций, в каких случаях можно давать послабления, пока нет. Руководители на местах сами будут принимать решения, в зависимости от ситуации» — пояснили в региональном Управлении ЗАГС.

Костромичам, чья регистрация отношений была намечена на период с 1 апреля по 30 мая 2020 года, рекомендуют перенести процесс на лето. Изменяются и правила свадебных церемоний — теперь заключать брачный союз можно только в неторжественной обстановке, без присутствия свидетелей, фотографов и членов семьи. Подобные правила действуют во всех ЗАГСах России.