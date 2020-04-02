Ярославль, 2 апреля, 2020, 14:08 — ИА Регнум. В Ярославле контракт на капитальный ремонт Тутаевского шоссе был заключен с нарушением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

City-yaroslavl.ru Ремонт Тутаевского шоссе

Проверку проводила прокуратура города Ярославля. Заказчиком работ в 2019 году выступало МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля. На аукцион поступила единственная заявка — «Группы компаний ЕКС». С ней и был заключен контракт на 697 млн рублей. Это самый крупный контракт на ремонт дороги в Ярославле по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» в 2019 году.

«Согласно протоколу рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе заявка участника необоснованно признана аукционной комиссией соответствующей требованиям Федерального закона и аукционной документации. По результатам проверки прокуратурой города Ярославля в отношении члена аукционной комиссии возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 7.30 КоАП РФ («Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

В итоге УФАС по Ярославской области оштрафовало члена аукционной комиссии на 30 000 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Группа компаний «ЕКС» стала в 2019 году крупнейшим исполнителем госзаказов в Ярославской области. Стоит отметить, что организация работ по ремонту шоссе принесло немало неудобств жителям крупнейшего района города — Дзержинского.