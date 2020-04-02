Калуга, 2 апреля, 2020, 15:02 — ИА Регнум. Новая большая партия одноразовых медицинских масок поступила в муниципальные аптеки Калужской области. В одни руки отпускают не более десяти штук. Одна медицинская маска стоит 45 рублей, сообщает 2 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Gtrk-kaluga.ru В одни руки в аптеках отпускают не более десяти медицинских масок

«Городские аптеки обеспечены все. Поэтому большая просьба к населению: не создавать ажиотажа. Маски есть, марлевые поступают к нам ежедневно, но небольшими партиями. Поэтому всех призываем к спокойствию, не создавать ажиотажа и соблюдать дистанцию», — заявила ГТРК «Калуга» начальник отдела «Калугафармация» Анна Фёдорова.

Напомним, порядка 414 тыс. штук медицинских масок поступили на склад «Калугафармация». Четвертая часть из них будет направлена в медицинские учреждения региона, остальные 300 тыс. штук поступят для продажи населению в аптечную сеть.