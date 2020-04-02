Тверь, 2 апреля, 2020, 13:39 — ИА Регнум. Усиленная работа по предупреждению и распространению коронавируса в условиях режима повышенной готовности действует на территории Тверской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 апреля в пресс-службе правительства региона по итогам оперативного совещания, которое провёл губернатор Игорь Руденя. На совещании обсуждалась эпидемиологическая ситуация на территории региона, меры защиты от вируса, предпринимаемые в режиме повышенной готовности, который действует в Тверской области с 17 марта.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

Как отмечалось, на территории региона развёрнуты и оснащены специализированные коечные места: госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией создана на базе 16 учреждений здравоохранения, возможно задействовать новые мощности с аппаратами ИВЛ в целом ряде учреждений — в Областной клинической больнице, в Нелидовской, Конаковской, Вышневолоцкой ЦРБ, Городской больнице №1, медико-санитарной части №141 в Удомле. Предусмотрены отдельные специализированные боксы для беременных женщин с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, либо контактировавших с заражёнными гражданами. Ведётся закупка дополнительного медицинского оборудования, лекарств, средств защиты и дезинфекции для медучреждений.

В регионе расширено производство защитных повязок — на их выпуск перешёл целый ряд предприятий: Тверская швейная фабрика, ЗАО «Тверские узоры», «Аэлита» (Вышний Волочек), ООО «Формула здоровья» (Тверь), ИП Нечаева Т.Е. (Конаково), постоянные производства специализированных изделий круглосуточно работают на Кимрской фабрике имени Горького и «Гекса — нетканые материалы» в Торопецком районе.

В регионе действует телефон горячей линии 8−800−333−93−72, на который обязаны звонить граждане из «группы риска», вернувшиеся из-за рубежа, не прошедшие двухнедельной самоизоляции, которые решили провести нерабочую неделю на дачах в Верхневолжье. По этому же номеру можно узнать информацию о профилактике и раннем выявлении новой коронавирусной инфекции.

В регионе увеличивают объёмы лабораторных исследований на коронавирус. В настоящее время они проводятся на базе Центра гигиены и эпидемиологии и Центра им. В.П. Аваева, медико-санитарной части №141 в Удомле и лаборатории Тверского государственного медицинского университета.

Напомним, с 17 марта на территории области действует режим повышенной готовности для всех органов и сил региональной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 27 марта губернатор Игорь Руденя ввёл дополнительные меры по профилактике распространения вируса. В регионе приостановлена работа кафе и ресторанов, из магазинов работают только продовольственные, а также аптеки. Приостановлено оказание платных услуг частными медицинскими организациями и оказание любых стоматологических услуг, кроме экстренных и неотложных случаев. Отменены все массовые, культурные, спортивные мероприятия, студенты и школьники переведены на дистанционный режим обучения. Приостановлена работа развлекательных заведений, учреждений спорта и культуры, работа салонов красоты, парикмахерских, закрыты пансионаты и гостиницы.

В Тверской области подтверждено пять случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, двое заболевших выздоровели.