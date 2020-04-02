Калуга, 2 апреля, 2020, 18:22 — ИА Регнум. Врио калужского губернатора Владислав Шапша поручил региональному министерству образования и науки обеспечить выдачу продуктовых наборов школьникам, получавшим питание за счёт областного бюджета. Об этом глава региона написал на своей странице в социальной сети, сообщает 2 апреля корреспондент ИА REGNUM

Admobninsk.ru Продуктовый набор для школьника из малообеспеченной семьи

«Продуктовые наборы получат более 20 тысяч школьников области. Муниципальные образования сами будут формировать наборы для школьников. Продукты получат дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды, сироты и оставшиеся без попечения родителей. Переход на дистанционное обучение не должен повлиять на меры социальной поддержки», — считает Владислав Шапша

В частности, в Обнинске продуктовые наборы получат более двух тысяч детей. По информации управления общего образования администрации города, продукты будут выдаваться из расчета 80 рублей в день, один раз в две недели. Стоимость двухнедельного набора составит 800 рублей. В набор предположительно войдут крупа, вермишель, сахар, сок, молоко, сгущенное молоко, рыбные консервы, горох, печенье, кондитерские изделия, растительное масло и тушёнка.