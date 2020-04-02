Нижний Новгород, 2 апреля, 2020, 12:56 — ИА Регнум. Начал работать портал «Карта жителя Нижегородской области», где можно получить QR-код для выхода из дома. Необходимость введения такой системы объяснил губернатор Глеб Никитин на своей странице в одной из социальных сетей.

Nn-card.ru Для того, чтобы войти на сайт, также необходимо получить код из смс-сообщения

По словам главы региона, ограничения, помимо сознательности, нуждаются и в контроле их соблюдения. Механизм контроля регламентируется специальным указом губернатора.

«В его основе — уникальный механизм подтверждения обоснованности нахождения вас вне жилого помещения на портале «Карта жителя Нижегородской области», — отметил Никитин.

Накануне можно подать все необходимые заявки и составить расписание на следующий день.

«Если всё в порядке, появится меню с причинами, которые определены в указе. Когда система дает разрешение на выход, вы сразу получите подтверждение с QR-кодом», — добавил губернатор и отметил, что этот код нужно показать сотруднику полиции, если он остановит на улице. До 4 апреля будет разработано специальное приложение, оно будет доступно в Google Play и AppStore. У кого нет смартфонов — могут звонить на номер 112 и получить все необходимые инструкции и даже помощь волонтёра. Для работодателей будет работать специальный раздел.

В то же время Никитин подчеркнул, что получать подтвержденное разрешение на выход из дома таким способом необязательно.

«Можно подтвердить своё право и иным способом. Например, предъявив удостоверение или собаку и паспорт с пропиской. Но предлагаемый способ точно удобнее», — уверен губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, после того, как введение QR-кодов для выхода из дома анонсировали в Москве, примеру столицы последовали ряд регионов. Так, накануне аналогичная система заработала в Татарии, там жители могут выйти из дома, получив разрешение после отправки смс-сообщения с личными данными, адресом и, в обязательном порядке, целью выхода из дома.

В настоящий момент в Нижегородской области подтверждено 25 случаев заражения коронавирусом. В течение последних суток выявлено 13 новых случаев.