Майкоп, 2 апреля, 2020, 12:48 — ИА Регнум. Строительство солнечной электростанции общей мощностью 4 МВт реализована в Адыгее, рядом с Майкопом — это первая очередь инвестиционного проекта в области развития «зеленой» энергетики. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Адыгеи. Расчетный объем годового производства электрической энергии Адыгейской СЭС составит 5 тыс. 132 млн кВт*ч.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Солнечная электростанция

«Адыгея обладает хорошим потенциалом для использования возобновляемых источников энергии. По показателям инсоляции республика является одной из наиболее обеспеченных солнечной радиацией территорий Российской Федерации. В среднем в году в регионе наблюдается более 250 солнечных дней. Также в рамках нашей стратегии развития «зеленой» энергетики в Адыгее построен первый самый мощный в стране ветропарк. Мы ожидаем, что эта комплексная работа повлияет на увеличение энергомощностей региона, что будет способствовать развитию республики и реализации новых проектов», — прокомментировал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Строительство станции стартовало в ноябре 2019 года, работы завершились в марте 2020го. Сейчас на станции ведутся пусконаладочные работы. Первая электроэнергия в сеть начнёт поступать в мае 2020 года.

Инвестиционный проект в регионе реализует Группа компаний «Хевел» в соответствии с соглашением, подписанным на Российском инвестиционном форуме Сочи-2018. Проект предусматривает также строительство ещё одной солнечной электростанции, Шовгеновской СЭС, мощностью 4,9 МВт, её планируется ввести в четвёртом квартале 2020 года. Общий объём инвестиций в проект оценивается в более чем 950 млн рублей.