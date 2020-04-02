Париж, 2 апреля, 2020, 12:29 — ИА Регнум. На проходящем сейчас в режиме онлайн рынке MIPTV швейцарская исследовательская компания The WIT представила подборку самых заметных сериалов, вызвавших большой отклик на родине и представляющих интерес для публики из разных стран, международных закупщиков и продюсеров. Как сообщает компания «Экспоконтент» — официальный представитель в России, Украине и СНГ компании-организатора MIPTV — в программу Fresh TV Fiction был включен российский игровой сериал Павла Костомарова «Эпидемия» от PREMIER Studios с Викторией Исаковой, Кириллом Кяро и Марьяной Спивак в главных ролях. Многосерийный фильм, созданный по мотивам романа «Вонгозеро» Яны Вагнер, стал единственным российским продуктом, включенным в Fresh TV Fiction.

PREMIER Studios

Как отмечает один из руководителей PREMIER Studios, продюсер Валерий Федорович, «Эпидемия» повествует не столько о пандемии, сколько о людях, оказавшихся в сложнейшей жизненной ситуации. Генеральный директор «Экспоконтент» Александра Модестова подчеркивает, что сериал был создан задолго до коронавируса, но довольно точно предугадал контекст, в котором все сейчас оказались. Кроме того, проект содержит ключевые компоненты для покорения зарубежной аудитории: отличный сценарий, универсальность проблем героев и точное понимание времени, в котором мы живём.

Мировая премьера «Эпидемии» состоялась 9 апреля 2019 в конкурсе каннского фестиваля сериалов CanneSeries. Киноверсия участвовала в основном конкурсе Московского международного кинофестиваля. Премьера для российских зрителей состоялась 14 ноября 2019 года на платформе PREMIER.