Санкт-Петербург, 2 апреля, 2020, 11:49 — ИА Регнум. Заполняемость поездов петербургского метро упала до 14% от обычного показателя, или до 335 тыс. человек в сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен».

Дарья Драй ИА REGNUM Метро

Пассажиропоток в городской подземке продолжает неуклонно сокращаться на фоне ужесточения карантинных ограничений. За 31 марта в метро спустились 400 тыс. человек вместо обычных 2,5 млн, 1 апреля цифра была еще ниже.

«За 1 апреля метрополитен перевёз 335 458 пассажиров, по сравнению с аналогичным днём год назад падение составило более 86%», — подсчитали в подземки. Они фиксируют ежедневное снижение количества пассажиров на 20%.

Интервалы в движении поездов уже увеличили, закрыли дублирующие вестибюли и целиком прекратили работу станции «Новокрестовская», которая, как известно, нужна только футбольным болельщикам во время матчей на стадионе.

На вход станции метро теперь закрываются последовательно с 22:00, в 23:00 перестают ходить поезда, пересадочные узлы закрываются в 21:00.

На конечных станциях всех линий сотрудники службы транспортной безопасности, переведённые с вестибюлей тех станций, которые временно закрыты, дезинфицируют поручни. Для оперативности на один прибывающий под оборот состав выходят 6−8 сотрудников одновременно.