Калуга, 2 апреля, 2020, 12:14 — ИА Регнум. Порядка 414 тыс. штук медицинских масок поступили на склад «Калугафармация». Четвертая часть из них будет направлена в медицинские учреждения региона, остальные 300 тыс. штук поступят для продажи населению в аптечную сеть, сообщили 2 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

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При поддержке Министерства промышленности и торговли РФ в стране запускается дополнительное производство средств индивидуальной защиты — медицинских масок, халатов, противочумных костюмов и дезинфицирующих препаратов. Предприятия Калужской области также приступили к данной работе.

Напомним, ранее два швейных предприятия региона заявили о начале пошива многоразовых медицинских масок. Вначале планируется полностью обеспечить масками медицинские учреждения, а затем их начнут распространять через аптечную сеть для населения.