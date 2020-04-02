Ярославль, 2 апреля, 2020, 11:07 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин призвал родителей внимательнее следить за детьми, которые сейчас находятся дома из-за закрытия школ и детских садов.

Pixabay.com Рука ребенка

То, что дети не посещают школы и сады, не означает, что они находятся в безопасности. Контроль взрослых необходим, уверен детский омбудсмен.

«В связи с началом весенне-летнего сезона возрастает риск несчастных случаев, связанных с выпадением детей из окон. В начале этой недели на территории Ярославской области с 3 этажа жилого дома выпал полуторогодовалый малыш, за которым не уследили взрослые. В результате падения мальчик получил травму головы и находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. Убедительно прошу Вас быть внимательными и осторожными при проветривании», — рассказал уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин.

Уполномоченный просит не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами, не использовать москитные сетки без соответствующей защиты, не ставить мебель вблизи окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник.