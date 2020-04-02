Кострома, 2 апреля, 2020, 10:16 — ИА Регнум. В Костромской области выявили еще 7 человек с подозрением на COVID-19. Об этом 2 апреля рассказала заместитель губернатора Ольга Еремина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Положительные результаты показали первичные тесты, взятые у шести человек, контактировавших с пожилой костромичкой. Женщина вернулась в регион из другого субъекта России и была изолирована во вторую окружную больницу костромского округа 30 марта. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Также подозрение на COVID-19 имеется у женщины, которая посещала Англию в составе группы костромичей.

«Все вновь выявленные лица по информации медиков находятся в удовлетворительном состоянии. Медики сейчас определяют дальнейшую тактику наблюдения и лечения граждан», — пояснила заместитель губернатора Костромской области Ольга Еремина.

Биоматериал всех костромичей направлен в федеральный центр для дополнительного исследования. По информации, актуальной на 1 апреля в регионе выявлено 2 случая заболевания COVID-19. Всего в регионе обследовали 779 человек. На карантине наблюдается 755 граждан, 5 из них содержится в лечебных учреждениях.