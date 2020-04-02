Калуга, 2 апреля, 2020, 11:57 — ИА Регнум. В Калужской области проведено более 1500 лабораторных исследований на коронавирус. В день проводится около 300, заявила на заседании регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции руководитель областного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Светлана Рожкова, сообщает 2 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Руководитель областного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Светлана Рожкова

По словам главы ведомства, в регионе постоянно проводится мониторинг всех медицинских учреждений, которые могут быть дополнительно задействованы в данной работе, в том числе лаборатории клинической больницы № 8 в Обнинске, областной ветеринарной лаборатории и калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД. Также рассматривается возможность привлечения к работе частных медицинских клиник.

Специалистами Роспотребнадзора организован контроль выполнения сотрудниками продовольственных магазинов, требований применять в работе медицинские маски и защитные перчатки. В случае нарушений немедленно выдаются соответствующие предписания.