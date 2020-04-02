Ярославль, 2 апреля, 2020, 09:12 — ИА Регнум. В Ярославле на несколько месяцев перенесли сроки проведения конкурсов «Человек труда — сила, надежда и доблесть Ярославля» и «Лучшее предприятие города». Постановление об этом подписал мэр города Владимир Волков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Награждение победителей конкурса

Итоги конкурсов обычно подводились к Дню города, который праздновался в последнюю субботу мая. Теперь сроки всех этапов по конкурсу сдвинуты на пять месяцев.

Определить победителей должны не до 1 июня, а до 31 октября. Очевидно, что причиной этого стала эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.