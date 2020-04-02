Ярославль, 2 апреля, 2020, 08:43 — ИА Регнум. В Ярославской области временно сокращаются пригородные поезда. Об этом сообщает региональный штаб по борьбе с коронавирусом.

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С 3 по 13 апреля 2020 года отменяются пригородные поезда №6215 «Данилов-Ярославль» с отправлением из Данилова в 8.22, №6224 «Ярославль — Данилов» с отправлением из Ярославля в 19.47, № 6417/6418 «Депо — Нерехта» и № 6577 «Ярославль Главный — Рыбинск Пассажирский» с отправлением в 21.31. Также будет ограничен маршрут двух пригородных поездов: №6592 «Пищалкино — Ярославль Главный» будет следовать только до станции Рыбинск Пассажирский, а № 6409/6410 «Кострома Новая — Ярославль Главный» только до станции Нерехта.

«Такое решение принято департаментом транспорта региона в связи со значительным снижением пассажиропотока в пригородных поездах на территории Ярославской области в условиях эпидемиологической ситуации», — сказал и.о. директора департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко.

В департаменте транспорта сообщают, что на всех направлениях, которых коснулись изменения, остаются альтернативные поезда в другое время.