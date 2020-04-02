Новосибирск, 2 апреля, 2020, 07:48 — ИА Регнум. В Новосибирской области, согласно выборочному обследованию, численность рабочей силы (занятые и безработные) в возрасте от 15 лет и старше в 2019 году составила 1,4 млн человек. Это составляет 62,3% от общей численности населения региона этого возраста. Такие цифры привёл Новосибирскстат.

Novosibstat.gks.ru Скриншот с сайта Новосибирскстата

Из них чуть более 1,3 млн человек классифицировались как занятые в экономике области и 86,9 тыс. — как безработные.

«Уровень занятости населения в возрасте от 15 лет и старше составил 58,5%, уровень безработицы — 6,1%», — уточнил региональный орган статистики.

В службе занятости населенияна конец декабря 2019 года было зарегистрировано 13,2 тыс. безработных новосибирцев. Уровень зарегистрированной безработицы — 0,9% от численности рабочей силы.