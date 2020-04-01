Чэнду, Китай, 2 апреля, 2020, 02:43 — ИА Регнум. Более 3800 пожарных продолжают вести борьбу с лесным пожаром в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 1 апреля агентство Синьхуа.

Лесной пожар

Фронт пожара на одном из участков вырос с 1,5 км в длину на 15:00 по местному времени 1 апреля до 5 км к 19:10 того же дня из-за сильного ветра. Ближайший пожар расположен в 10 км от центра города Сичана.

Открытое пламя зафиксировано в трех ключевых районах в города Сичана. Они были потушены. Сам же пожар разгорелся на одной из местных ферм еще 30 марта и с тех пор быстро распространился на близлежащие горы в виду сильного ветра. Эвакуировано 24 367 человек.