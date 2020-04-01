Вашингтон, 2 апреля, 2020, 02:02 — ИА Регнум. Пентагон не намерен возвращать в порт атомный авианосец ВМС США «Теодор Рузвельт», несмотря на вспышку коронавируса на корабле, заявил начальник штаба американских военно-морских сил адмирал Майкл Гилдей на брифинге в Белом доме.

Dvidshub.net Атомный авианосец «Теодор Рузвельт» ВМС США

«Что касается «Теодора Рузвельта», то мы достигли больших успехов в проведении тестирования и возвращении людей с корабля», — заявил он.

Гилдей добавил, что увеличат количество проводимых тестов на выявление коронавирусной инфекции. Однако авианосец останется в строю и продолжит выполнять боевую задачу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командование ВМС США приняло решение снять с атомного авианосца «Теодор Рузвельт» 2700 членов экипажа. Отмечалось, что среди в экипаже было выявлено около 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией.