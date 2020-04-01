Вашингтон, 2 апреля, 2020, 00:47 — ИА Регнум. Призыв к жителям США прекратить скупать туалетную бумагу сделала официальный представитель Госдепа Морган Ортагус 1 апреля в видеозаписи на своей странице в Twitter

Туалетная бумага

«Америка, полегче с туалетной бумагой!» — сказала Ортагус в конце видео.

Видеозапись была посвящена рекомендациям врача внешнеполитического ведомства США по профилактике коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее новости о коронавирусе нового типа в США вызвали ажиотажный спрос на туалетную бумагу, которая из-за этого исчезла с полок магазинов и супермаркетов.

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