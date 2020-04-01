Ярославль, 1 апреля, 2020, 22:43 — ИА Регнум. В Ярославской области со 2 апреля до 1 июняостановлен прием заявлений на регистрацию и расторжение браков. Об этом сообщает региональный штаб по борьбе с коронавирусом.

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По ранее принятым заявлениям с согласия жениха и невесты даты регистрации будут переноситься на более поздний срок. Органам ЗАГС рекомендуется производить государственную регистрацию заключения брака в исключительных случаях и без присутствия приглашенных. Исключением будет считаться беременность, состояние здоровья, предстоящая длительная командировка одного из молодоженов.

В настоящее время в органах ЗАГС есть 588 заявлений на брак и 97 на развод. Все остальные услуги ЗАГСы продолжают оказывать по предварительной записи.