Тирасполь, 1 апреля, 2020, 21:15 — ИА Регнум. Вслед за лекарствами Молдавия заблокировала ввоз в Приднестровье компьютерной техники, необходимой для запуска дистанционного обучения приднестровских школьников и студентов в условиях карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса. Как передает ИА REGNUM, на границе Молдавии были заблокированы несколько автомобилей с техникой для приднестровских учебных заведений.

Border.gov.md Молдавская пограничная полиция

Также на территории Молдавии продолжают простаивать четыре автомобиля с медикаментами для приднестровцев. Приднестровцы вынуждены провозить лекарства транзитом через Молдавию в связи с карантинным закрытием украинской границы.

На прошедшем в Тирасполе совещании при президенте ПМР подчеркивали, что несмотря на социальную значимость и особую ценность грузов в условиях пандемии, молдавская сторона намеренно учиняет бюрократические препятствия.

Приднестровская сторона считает, что Молдавия использует административные инструменты для решения политических задач по удушению Приднестровской Молдавской Республики.

Ранее Молдавия блокировала ввоз лекарств на территорию ПМР. Автомобили с медикаментами для Приднестровья простояли на молдавско-украинской границе около недели, и часть из них пропустили только после вмешательства международных посредников.