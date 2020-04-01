Кострома, 1 апреля, 2020, 20:00 — ИА Регнум. Костромичка, изолированная с подозрением на COVID-19, находится в «стабильно тяжелом» состоянии — сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пожилую женщину, вернувшуюся в Костромскую область из другого региона, с подозрением на коронавирус госпитализировали в окружную больницу костромского округа №2 30 марта. Её биоматериал был отправлен в Москву для изучения.

«Состояние женщины, которая находится в окружной больнице № 2, стабильное тяжелое с небольшой динамикой к улучшению, как говорят врачи. Женщина находится на ИВЛ, имеет повышенную температуру. Врачи делают всё возможное для того, чтобы её спасти, сохранить ей жизнь и здоровье», — сообщила журналистам заместитель губернатора Костромской области Ольга Ерёмина.

На данный момент результаты анализов жительницы областного центра неизвестны. По состоянию на 1 апреля новых случаев заболевания COVID-19 на территории региона не выявлено.