Киев, 1 апреля, 2020, 18:53 — ИА Регнум. В США заявили, что в недалеком будущем Украина и Грузия должны восстановить контроль над границами и стать членами НАТО.

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Такое заявление 1 апреля сделала представитель США в НАТО посол Кей Бейли Гатчисон во время видеоконференции, слова американского дипломата цитируют центральные украинские СМИ.

«Мы настроены, чтобы все эти страны стали будущими членами НАТО», — заявила Гатчисон, добавив, что в НАТО хотят, чтобы воплощение военных реформ в этих странах продолжалось и дальше.

Посол США отметила, что Россия в итоге «должна позволить» Украине и Грузии иметь собственное суверенное управление, собственную суверенную территорию и границы.

По ее словам, 2 апреля на заседании министров иностранных дел стран-членов НАТО будет обсуждаться специальный пакет поддержки для Украины и Грузии.

ИА REGNUM напоминает, что в середине марта вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил, что война в Донбассе «усложняет» путь в НАТО, но при этом юридически в основополагающих документах Альянса нет положения, которое бы запрещало присоединяться стране, в которой идет военный конфликт.