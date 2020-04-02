Киев, 2 апреля, 2020, 03:11 — ИА Регнум. В ситуацию сложной политической эквилибристики может загнать украинского президента Владимира Зеленского уверенное продвижение Джо Байдена на роль кандидата от Демпартии США на грядущих выборах. О том, почему политическая поза Зеленского все более напоминает гимнастический «шпагат», рассказывает автор ИА REGNUMАндрей Ганжа.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Пресловутый «шпагат» подкрадывается к Зеленскому поэтапно, и первая разминка состоялась в результате убедительной победы Джо Байдена над своими соперниками в гонке за право выставить свою кандидатуру от Демпартии США на грядущих выборах. Сразу стало понятно, что весь «украинский след», оставленный отцом и сыном Байденами, будет использован Дональдом Трампом по полной программе. И куда тут податься президенту совершенно независимой Украины, который завис между желанием услужить нынешнему покровителю и страхом насолить покровителю будущему.

Вот ведь будет пикантная ситуация для Зеленского, если разоблачаемый им Байден все-таки прорвется в кресло президента США. Так что трюк Зеленского с опорой на постепенно разъезжающиеся «политические стулья» можно понять. Тем не менее всякой политической растяжке есть свой предел, поэтому не менее понятно желание украинской политической верхушки продемонстрировать свою полную форс-мажорную загруженность, лишь бы не вдаваться в подробности байденовского поведения по отношению к украинскому бюджету. Типа ответим, но только когда коронавирус пройдет, например. Как может коронавирус пройти при такой постановке вопроса?

Читайте статью Андрея Ганжи «Второй шпагат президента Зеленского».