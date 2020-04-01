Киев, 1 апреля, 2020, 18:44 — ИА Регнум. Дефицит государственного бюджета Украины в 2020 году может составить до 8% ВВП вместо запланированных ранее 2%, но это не страшно, заявил сегодня, 1 апреля, заместитель главы Нацбанка страны Дмитрий Сологуб во время онлайн-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Национальный банк Украины

Чиновник подчеркнул, что краткосрочный рост дефицита бюджета Украины на один год «не является большой проблемой», и после провала экономика страны быстро восстановится.

Также представитель Нацбанка заявил, что по сравнению с другими развивающимися странами на Украине «не такая уж и плохая ситуация». В частности, отметил Сологуб, у страны есть доступ к помощи от других доноров (видимо, речь идет о возможной помощи со стороны МВФ — ред.)

ИА REGNUM напоминает, что ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что, по новым расчетам правительства, ВВП Украины по итогам нынешнего года упадет на 4,8% вместо предполагаемого роста на 3,7%. Шмыгаль заявил, что такой показатель уже согласован с западными партнерами.