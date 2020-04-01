Грозный, 1 апреля, 2020, 18:39 — ИА Регнум. В условиях возрастающей угрозы распространения коронавирусной инфекции власти регионов вправе принимать меры, которые они считают адекватными в данной ситуации. Никто лучше главы региона не знает, что в нём происходит. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя свое решение о закрытии границ республики с 5 апреля.

Government.ru Рамзан Кадыров

«Я обращаюсь к федеральному центру, чтобы они позволили решать вопросы на местах. Что творится в регионах, лучше знает его глава», — приводит слова Кадырова ИА «Грозный-информ».

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 апреля, по решению Оперативного штаба, в Чечню не будут никого впускать, так же, как и не будут никого выпускать из субъекта. Исключение будет сделано лишь для людей, которым требуется выезд в другой регион для проведения неотложного медицинского лечения, и то по пропуску, выданному штабом.

С 5 апреля въезд наземным и воздушным транспортом будет полностью под запретом. В регион будут пропускать только транспорт с продуктами питания и медицинскими грузами. Одновременно с этими мерами в Чечне приступят к санитарной очистке населенных пунктов, сообщил чеченский лидер.

«Я готов нарушить все законы, пожертвовать собой ради того, чтобы жили люди. Вы затягиваете с правом регионам самим решать, а каждый день — это жизнь людей», — подчеркнул Кадыров, отметив, что там, где жестко соблюдается карантин, уже добились снижения смертности.

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