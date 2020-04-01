Ярославль, 1 апреля, 2020, 18:34 — ИА Регнум. Для ярославской областной клинической больницы будет приобретен магнитно-резонансный томограф. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок. Электронный аукцион на приобретение оборудования запланирован на 10 апреля, подать на него заявку можно до 8 апреля. Начальная цена закупки — 67,3 миллиона рублей.

Yarregion.ru Территория ЯОКБ

В правительстве Ярославской области пояснили, что магнитно-резонансный томограф закупается в рамках национального проекта «Здравоохранение». Также по нацпроекту для областной больницы будут приобретены два аппарата искусственной вентиляции легких, операционный микроскоп и восемь функциональных кроватей.

Согласно документам закупки, магнитно-резонансный томограф должен быть поставлен в лечебное учреждение в срок до 8 октября 2020 года, а введен в эксплуатацию — не позднее 20 ноября 2020 года.