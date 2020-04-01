, 18:33 — REGNUM В челябинском Троицке разрушаются объекты Пассажа братьев Яушевых. Об этом говорится в официальном сообщении облпрокуратуры.

Объект культурного наследия принадлежит Российской Федерации. По данным прокуратуры, он сейчас в неудовлетворительном состоянии. Отмечены грибковые образования, местами разрушена штукатурка, повреждена кровля, местами нет стёкол, а из подвала нужно откачать воду. При этом меры по сохранности этого объекта культурного наследия пока не приняты.

Прокуратура требует через суд обязать Межрегиональное территориальное управление Росимущества сохранить объект. Отметим, Пассаж братьев Яушевых был построен в начале XX века. Изначально это был торговый объект. Потом в нём находился склад, а затем — цех. С 2015 года здание пустует.