Петрозаводск, 1 апреля, 2020, 18:57 — ИА Регнум. Власти Республики Карелия разрешили местным жителям во время эпидемии коронавируса выезжать на дачные участки при наличии документов, подтверждающих право пользования загородным домом, а также спокойно дойти до места парковки личного автомобиля. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба правительства республики.

Дача

Соответствующие поправки внес в опубликованные 31 марта правила всеобщей самоизоляции глава Карелии Артур Парфенчиков. Согласно распоряжению, жителям Карелии можно покидать дом для поездок на дачу на личном транспорте. При этом необходимо брать с собой документ или его копию, подтверждающие право пользования загородным домом.

«Кроме того, разрешается дойти до места парковки личного автомобиля», — уточняют в администрации.

В то же время к списку объектов, которым следует прекратить свою деятельность, добавлены организации, оказывающие косметологические услуги.

Отметим, 31 марта глава региона Артур Парфенчиков подписал распоряжение о введении режима всеобщей самоизоляции в Карелии с 1 апреля. С этого дня жители республики должны оставаться дома, передвижение по улицам ограничено, кроме того, запрещены прогулки в парке и на детских площадках.

Выходить из дома, согласно постановлению, можно только в некоторых случаях: необходима экстренная медицинская помощь, купить продукты и лекарства, вынести мусор, добраться до работы, уход за инвалидами и лицами пожилого возраста, выгул домашних животных, причем не далее 100 метров от дома.

Кроме того, для розничной продажи алкогольной продукции установлено время с 10:00 до 14:00 мск. При этом, выходя на улицу, жители республики должны иметь при себе паспорт, а также служебное удостоверение, трудовой договор, транспортную накладную, путевой лист либо иные документы, подтверждающие, что предъявитель направляется на работу или находится при исполнении служебных обязанностей.

«В случае необходимости ухода за пожилыми людьми или инвалидами следует предоставить копию документа с отметкой о месте проживания указанного человека. Правоохранительные органы будут проверять эти данные», — уточнили в администрации.